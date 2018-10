ADO wint eenvoudig in KNVB-Beker

De thuisploeg, elfde op dit moment in de derde divisie zondag, geloofde in de rust al niet meer in een stunt. Halverwege leidde ADO Den Haag al met 3-0, met dank aan doelpunten van Abdenasser El Khayati, Tomás Necid en Tom Beugelsdijk.

El Khayati tekende in de 59e minuut ook voor het vierde doelpunt van het eenzijdige bekerduel. De middenvelder scoorde ook al zeven keer in de competitie. Hij mag zich voorlopig met Kristoffer Peterson van Heracles Almelo topscorer van de eredivisie noemen. Sheraldo Becker en opnieuw Necid bepaalden in de slotfase de eindstand op 6-0.