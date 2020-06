’Michael Schumacher wordt binnenkort opnieuw geopereerd’

Al meer dan zes jaar, sinds zijn ski-ongeluk aan het einde van 2013, wordt er gespeculeerd over de medische toestand van ’Schumi’. Met de regelmaat van de klok zijn er geruchten en speculaties, maar de familie van ’Der Rekordmeister’ gaat daar zelden op in.

De situatie rond de medische toestand van Schumacher blijft dan ook gissen. Wel kwam vorig jaar september naar buiten dat de Duitser toen een ’geheime’ operatie ondergaan zou hebben in het Georges-Pompidou ziekenhuis in Parijs.

Volgens het Italiaanse Contro Copertina zal hartchirurg Philippe Menasche net als vorig jaar Schumacher voor de tweede keer een stamceltransplantatie toedienen. Bedoeling zou zijn om het zenuwstelsel van ’Schumi’ te doen herstellen.

Volgens neuroloog Nicola Acciari heeft Schumacher last van botontkalking en verzwakking van het spierweefsel.

„De wetenschap heeft de voorbije twintig jaar enorme stappen gezet wat de behandeling van stamcellen betreft. Dat doet echter niets af aan het feit dat we nog steeds maar weinig over het menselijk brein weten. We kunnen dan ook niet aangeven welke resultaten dergelijke behandeling zal geven”, aldus Acciari.