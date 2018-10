PSV bekert door met B-keus

Trainer Mark van Bommel gaf ten opzichte van de gewonnen topper van zondag met Ajax (3-0) elf reserves de kans. Zo kregen zomeraankopen Trent Sainsbury, Aziz Behich en Erick Gutiérrez een basisplaats en stonden ook Eloy Room, Bart Ramselaar en Nicolas Isimat-Mirin aan de aftrap.

PSV kwam na een kwartier spelen al op voorsprong. Cody Gakpo konden simpel binnentikken na een voorzet van rechtsback Jordan Teze. Op slag van rust kopte Sainsbury de 0-2 tegen de touwen.

Ook in de tweede helft vielen twee goals. Mauro Junior was bij beide treffers de aangever. Eerst bediende de Braziliaanse middenvelder Ramon Pascal Lundqvist, even later stelde hij Nicolas Isimat-Mirin in staat om te scoren.