Oranje topfavoriet op nieuw onderdeel

Deze wedstrijd in estafettevorm komt bij de WK in de plaats van de ploegentijdrit voor merkenteams, die in Innsbruck de laatste editie beleefde.

In het nieuwe evenement gaan de gemengde landenteams met drie mannen van start. Na één ronde nemen drie vrouwen de strijd over. Na een rit over hetzelfde parcours als de mannen telt de tijd van de tweede renster van de nationale ploeg die over de finish komt.

Kopman Tom Dumoulin toonde zich afgelopen zondag, na de laatste ploegentijdrit voor merkenteams, nog geen groot voorstander van een gemengde wedstrijd.

„Ik weet niet of dat de oplossing is, of mensen thuis dat veel interessanter gaan vinden. Ik denk van niet. De renners zitten er nog minder op te wachten. Het wordt raar om ineens samen te rijden. Wij als Nederland zijn dan wel meteen topfavoriet, vooral dankzij de vrouwen natuurlijk.”

Tom Dumoulin pakte woensdag tijdritzilver, Annemiek van Vleuten greep dinsdag de regenboogtrui.