Fotoshow: Pracht en praal rond Super Bowl

De strijd om de Super Bowl is traditioneel een van de best bekeken evenementen op de Amerikaanse televisie. Een reclamespotje rond de live-uitzending op FOX kostte zo’n 5 miljoen euro per halve minuut. Veel beroemdheden zaten in het stadion. Zij lieten zich ook vermaken met optredens van zangeressen Jennifer Lopez en Shakira en hiphopartiesten DJ Khaled en Pitbull.

Vlak voor de wedstrijd was er een moment van stilte voor Kobe Bryant, de beroemde basketballer die vorige weke samen met zijn dochter en zeven andere inzittenden verongelukte bij een helikoptercrash. Spelers van beide teams verzamelden zich rond de 24 yard-lijn, refererend aan het rugnummer waarmee Bryant vaak speelde.

