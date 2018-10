Ten Hag: ‘Nog nooit van gehoord’

„Ik heb respect voor de tegenstander, maar ik had er nog nooit van gehoord”, aldus Ten Hag ik gesprek met FOX Sports.

„Ik heb net even met de trainer gesproken en dat is een hartstikke enthousiaste man. Hij is helemaal idolaat van voetbal en praat er ook met veel enthousiasme over.”

De bevlogen trainer van HVV Ter Werve stelde in aanloop naar het duel dat zijn ploeg Ajax woensag wilde gaan aanpakken. „Ja, een beetje Haagse bluf. Leuk toch? Dat past ook helemaal in het bekersfeertje. Maar ik mag aannemen dat we er tegen op zijn gewasssen.”

Carel Eiting en David Neres zijn de enige twee vaste basisklanten die woensdag ook in de basis staan. „Dat zijn de niet-internationals. Zij hebben minder gespeeld dan de andere basisspelers”, legde Ten Hag zijn keuze uit.

Hakim Ziyech, Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic kregen woensdag wel rust. De twee laatstgenoemden mochten zelfs thuis blijven. „Zij zijn licht aangeslagen en hebben een aangepast programma gekregen. Zij richten zich alvast op Fortuna Sittard.”