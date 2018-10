Depay valt laat in bij winnend Lyon

De treffers van PSG kwamen voor eigen publiek op naam van Edinson Cavani (twee), Neymar en Thomas Meunier. De koploper staat nu al acht punten los van de achtervolgers Olympique Lyon, Olympique Marseille en Lille.

Lyon won met 3-0 bij Dijon. Al in de eerste helft namen de gasten afstand. Moussa Dembélé scoorde binnen 20 minuten twee keer, Martin Terrier maakte nummer drie. Memphis Depay en Kenny Tete zaten op de bank bij Lyon. Depay viel in de 84e minuut nog in voor oud-Ajacied Bertrand Traoré.

Met Kevin Strootman in de basis won Marseille van Strasbourg, 3-2. In Marseille scoorden Dimitri Payet (strafschop), Morgan Sanson en Valère Germain. De laatste maakte de winnende in extra tijd. Door de rode kaart van Jordan Amavi speelde Marseille vanaf de 52e minuut met een man minder.