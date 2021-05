D-Day voor Dylan Groenewegen in Giro d’Italia

Wielrennen

Italiaan Andrea Vendrame maakt droom waar met ritzege in Giro d’Italia

De twaalfde rit in de Giro d’Italia, een heuvelachtige etappe over 212 kilometer van Siena naar Bagno di Romagna, is gewonnen door de Italiaan Andrea Vendrame (AG2R), die in de sprint won van zijn medevluchter Chris Hamilton (Team DSM). De Colombiaan Egan Bernal behield de leiding in het algemeen kl...