Van Bommel neemt het op voor zwakke PSV’er

De 27-jarige linksback, die dit seizoen één keer eerder in actie kwam, grossierde in balverlies. Maar liefst twintig keer verspeelde hij de bal. Van Bommel nam Behich, die afgelopen zomer voor 1,5 miljoen euro werd overgenomen van Bursaspor, na afloop in bescherming.

„Het was niet alleen Behich, je zag het bij meerdere spelers. Het was moeilijk om de bal te controleren op dit veld, dat kunstgras hier is helemaal platgewalst”, aldus Van Bommel in gesprek met FOX Sports.

„In verdedigend en aanvallend opzicht ging hij op het juiste moment mee, maar dat de uitvoering niet altijd even goed was, ja, dat hadden meerdere jongens. Maar dat kun je ze niet verwijten op zo’n veld.”

Van Bommel wilde toch vooral tevreden terugblikken op het duel. „We zijn een ronde verder en fit gebleven. Nu gaan we ons weer richten op het competitieduel met NAC.”