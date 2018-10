VIDEO - Vitesse wint ondanks wereldgoal amateur

Maikel van der Werff en Oussama Darfalou scoorden al voor rust tegen de hoofdklasser. Nick Tol maakte het duel in de slotfase nog even spannend toen hij vanaf zo'n veertig meter doel trof (1-2). Maar Vitesse liet het niet meer zo ver komen als in het begin van het vorige seizoen toen het al in de eerste ronde werd uitgeschakeld door het Amsterdamse Swift.

Ook PEC Zwolle wist het bekertoernooi met minimaal één wedstrijd te verlengen. Het elftal van trainer John van 't Schip boekte een zuinige uitzege op Staphorst (1-0). Vito van Crooy maakte al in de achtste minuut het enige doelpunt.