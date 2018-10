Geen centje pijn voor Ajax

Erik ten Hag gebruikte het bekerduel om een aantal bankzitters minuten te laten maken en een gedeelte van zijn basisspelers rust te geven. Alleen op Carel Eiting en David Neres werd een beroep gedaan tegen de tweedeklasser, die al snel tegen een achterstand aankeek.

Debutant Perr Schuurs, deze zomer overgenomen van Fortuna Sittard, schoot na een scrimmage voor het doel van Te Werve gedecideerd raak.

Ook Kasper Dolberg, die voor het eerst na acht maanden blessureleed weer basisklant was, vond al snel het doel. De Deense spits was sneller en slimmer dan zijn tegenstanders en verschalkte de doelman van Te Werve met een schuiver in de verre hoek.

Mitchell Bakker mocht net als Schuurs zijn debuut maken en ook hij wist op te vallen. Met een voorzet vanaf links stelde de back Donny van de Beek in staat om de 3-0 te maken.

Ook Zakaria Labyad, die sinds zijn komst vooral de bank warm houdt, onderscheidde zich. De middenvelder was goed voor twee goals. Zijn eerste maakte hij met een gelukkige kopbal, zijn tweede met een bekeken schot.

Invaller Jurgen Ekkelenkamp deed eveneens een duit in het zakje. De middenvelder was sterk, balvast en koelbloedig na een hoge voorzet, maar zag Ryan Gravenberch uiteindelijk het slotakkoord voor zijn rekening nemen.

De talentvolle middenvelder schoot acht minuten voor tijd vanaf de rand van het strafschopgebied raak. De middenvelder, pas zestien jaar en vier maanden oud, mocht zich sinds zondag al de jongste debutant ooit bij Ajax noemen en na zijn 7-0 tegen Te Werve prijkt zijn naam nu ook bovenaan op het lijstje van jongste doelpuntenmakers van zijn club.

Naast Schuurs en Bakker en mocht in de tweede helft ook Noa Lang - als invaller - zijn officiële debuut maken.