Kluivert en Karsdorp zien AS Roma crisis afwenden

Nummer twee Napoli zegevierde voor eigen publiek met 3-0 over Parma. Arek Milik (ex-Ajax) scoorde twee keer voor de thuisploeg, die drie punten minder heeft dan Juventus. De twee titelkandidaten spelen zaterdag in Turijn tegen elkaar.

AS Roma, dat al vijf wedstrijden op een rij niet had gewonnen, versloeg op eigen veld laagvlieger Frosinone met 4-0. Bij de rust leidde de thuisclub al met 3-0 dankzij treffers van Cengiz Ünder, Javier Pastore en Stephan El Shaarawy. In de slotfase tilde Aleksandar Kolarov de eindstand naar 4-0.

Rick Karsdorp en Justin Kluivert bleven bij de thuisploeg op de bank. Rai Vloet kwam namens Frosinone niet in actie.