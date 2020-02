FC Barcelona zoekt verder na ’nee’ van Ajax

De Spaanse kampioen wil een vervanger aantrekken voor Ousmane Dembélé, die deze week wederom een zware hamstringblessure opliep en maanden is uitgeschakeld. Spaanse clubs mogen bij een langdurige blessure buiten de transferperiode om een speler uit één van de twee hoogste divisies in eigen land halen of desnoods een clubloze voetballer.

„Als het mogelijk is, willen we een speler halen die veelzijdig is”, zei trainer Quique Setién een dag voor het competitieduel met zijn oude werkgever Real Betis. „Het is niet makkelijk, want de markt is dicht en we zullen dus eerst toestemming moeten krijgen van de Spaanse bond.” In de reglementen staat dat de geblesseerde speler die wordt vervangen zeker vijf maanden niet mag voetballen. Dembélé wordt komende week in Finland geopereerd en hoort dan hoe lang hij nodig heeft om te herstellen.

Barcelona moet het ook nog enkele maanden stellen zonder de geblesseerde spits Luis Suárez. In Spaanse media worden Willian José (Real Sociedad) en Angel Rodriguez (Getafe) als mogelijke vervangers van Dembélé genoemd. Barcelona probeerde eerder al tevergeefs om Dusan Tadic weg te plukken bij Ajax, zoals de Telegraaf/Telesport eerder al onthulde. „Het is duidelijk dat we een speler nodig hebben die ons komt helpen”, aldus Setién.