Ajax-talent Gravenberch vindt alles ’mooi’

Gravenberch (16 jaar en 4 maanden) genoot na afloop van het duel met de tweedeklasser met volle teugen van de aandacht.

„Natuurlijk het is maar Te Werve, maar we hebben gewonnen en dat is altijd mooi”, begon de middenvelder, die eigenlijk alles mooi vond.

„Ja, het is altijd mooi om minuutjes te pakken in het eerste. Ik hoorde gisteren op de training dat ik in de basis zou staan en dat is natuurlijk mooi om mee te maken. Ik hoorde net ook dat ik nu de jongste doelpuntenmaker ben. Dat is mooi meegenomen.”

„Het gaat heel snel”, concludeerde Gravenberch, toen hij in gesprek met FOX Sports werd gevraagd naar zijn doorbraak. „Maar ik blijf kalm en laat het op me afkomen. Ik blijf gewoon mijn best doen.”

