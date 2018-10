Labyad heeft het moeilijk bij Ajax

„Ook al was het tegen amateurs, het was lekker om weer voetballen. Dat ik twee keer heb gescoord, is mooi, aangezien ik de laatste tijd heel weinig heb gespeeld. Eigenlijk helemaal niet.”

Labyad heeft het behoorlijk moeilijk gehad met zijn reserverol, zo bekende hij tegenover FOX Sports. „Ik heb absoluut zitten balen, ja. Het blijft moeilijk als je niet speelt. Ik train hard en doe iedere dag mijn best om de trainer te overtuigen en dan hoop ik dat ik een keer een kans krijg.”

Ondanks het feit dat hij tot dusver amper heeft gespeeld, weigert Labyad de handdoek in de ring te gooien. „Ik heb absoluut geen spijt van mijn transfer naar Ajax. Het is ook niet zo dat ik in de winterstop weg wil. Ajax is een fantastische club. De sfeer zit er goed in en we spelen goed voetbal. Daar wil ik deel van uitmaken. Ik ben 25 jaar en weet nu wel hoe de voetbalwereld in elkaar zit. Ik ga nu geen dingen roepen. Je moet altijd eerst naar jezelf kijken en een kans zien af te dwingen.”