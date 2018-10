Sevilla zet Real te kijk

De winnaar van de Champions League bleek niet opgewassen tegen de aanvalskracht van thuisclub Sevilla: 3-0. De eindstand was al bij de rust bereikt. International Quincy Promes viel bij de winnende ploeg in de 69e minuut in.

Voor Sevilla kwamen André Silva (twee) en Wissam Ben Yedder tot scoren. Met zes treffers is Silva nu topscorer van La Liga.

Luka Modric, maandag in Londen nog geëerd als beste voetballer van de wereld, leek tien minuten na de rust de achterstand te verkleinen. De VAR annuleerde de treffer echter terecht wegens buitenspel. Daarna liep Real Madrid zich stuk op doelman Tomas Vaclik, terwijl Sevilla grote kansen liet liggen in messcherpe counters.

De 'Koninklijke' verzuimde te profiteren van de blamerende nederlaag eerder op de avond van Barcelona bij hekkensluiter CD Leganés: 2-1.

Barcelona en Real Madrid gaan met dertien punten nog altijd gelijk op in de hoogste regionen van de Spaanse ranglijst. Atlético Madrid volgt op twee punten.