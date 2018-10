Heerlijk ’ontbijt’ voor Rosario

Het trio kon eerder deze maand niet voorkomen dat Jong Oranje verloor van Schotland en nagenoeg kansloos is voor het EK in Italië. Bijlow en Rosario speelden een negatieve hoofdrol bij die wanprestatie. Bijlow schoot een bal in Schotse voeten bij de 0-1 en Rosario veroorzaakte de penalty, die hem rood en Schotland de winst (1-2) bezorgde.

Rosario werd - nog voor zijn ontbijt - verrast door zijn selectie voor Oranje. ,,Ik stond op, rond het middaguur. En toen kreeg ik een berichtje van Arnaut Danjuma. Hij stuurde me de foto van de voorselectie en meteen daarna kreeg ik veel appjes van vrienden en familieleden die me feliciteerden.”

Voorlopige Oranjeselectie

Doel: Marco Bizot (AZ), Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (Barcelona) en Jeroen Zoet (PSV).

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Timothy Fosu-Mensah (Fulham), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon) en Stefan de Vrij (Inter).

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Davy Pröpper (Brighton), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge) en Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Besiktas), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Luuk de Jong (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Quincy Promes (Sevilla) en Wout Weghorst (Wolfsburg).