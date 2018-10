Dumoulin is ook maar een mens

Tom Dumoulin heeft geen verklaring voor zijn slechte dag. Het liep totaal niet en dat wist de Limburger na een kilometer al. Ⓒ Raymond Kerckhoffs

INNSBRUCK - Hemelsbreed is de afstand tussen Maastricht en Smeermaas zo’n drie kilometer. In 2011 waren Tom Dumoulin en Rohan Dennis ploegmaten bij de Rabobank-beloften. De Australiër vestigde zich na zijn overtocht net over de grens in het Belgische plaatsje vlakbij Dumoulins woonplaats. Zo leerden de twee beste tijdrijders van de wereld elkaar al op jonge leeftijd kennen. In Innsbruck verdampte de voorsprong, die de Nederlander jarenlang op de hardrijder uit Down Under had en moest hij tot zijn grote teleurstelling zijn wereldtitel afstaan.