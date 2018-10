Turkije gelooft nog in kansen op EK 2024

De Turken probeerden al drie keer eerder het EK naar hun land te halen. Voor EURO 2016 scheelde het maar één stem. Hoewel Duitsland op het gebied van accommodaties, infrastructuur, maatschappelijke en economische stabiliteit én op het punt van mensenrechten de concurrent overvleugelt, geloven de Turken erin dat het in hun geval ’viermaal is scheepsrecht’ wordt.

De Turken kregen ook de nodige complimenten in het rapport, waarin „het promoten van de interculturele dialoog dankzij de locatie tussen drie contintenten” een belangrijk pluspunt is van het Turkse bid.

Servet Yardimci, vice-voorzitter van de Turkse voetbalbond en lid van het UEFA Executive Committee, ziet het positief in. „Het rapport geeft aan hoe ver we zijn gekomen bij ons vierde bid, om onderdak te bieden aan dit prestige-evenement. Onze ambitie is om een historisch toernooi neer te zetten met de belofte van een nieuwe reikwijdte voor de UEFA, door de traditionele grenzen ver op te rekken. Turkije is volledig voorbereid en klaar om EURO 2024 te huisvesten.”