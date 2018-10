Van den Hoogenband: ’Ja, ik wil chef de mission worden’

De drievoudig olympisch zwemkampioen is in gesprek met sportkoepel NOC*NSF voor deze functie. ,,Ik zou het een enorme eer vinden om TeamNL aan te mogen voeren en - met mijn kennis, ervaring en netwerk - sporters, coaches en andere begeleiders te helpen om het beste uit zichzelf én elkaar te halen'', schrijft Van den Hoogenband in zijn column in De Telegraaf.

Klik op onderstaande link voor de volledige column van Pieter van den Hoogenband