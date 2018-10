Haase zegt nog geen ’ja’ tegen Davis Cup

„Het is wel jammer dat we weer uit spelen”, zegt Haase over het duel op 1 en 2 februari. „Dit jaar hebben we ook al niet voor eigen publiek gespeeld. Het is moeilijk om aan te geven hoeveel kans we maken in Tsjechië. Het hangt er ook van af of Tomas Berdych meedoet.”

De 31-jarige Haase, al jarenlang de trouwe kopman van Oranje, weet nog niet zeker of hij zelf mee zal gaan naar Tsjechië. Maar dat is wel zijn intentie. „Het klopt dat ik niet enthousiast ben over de nieuwe opzet van de Davis Cup, maar dat betekent niet dat ik zelf niet meer mee wil doen. Het nieuwe systeem heeft ook gunstige kanten, want voor mij zijn de best-of-five wedstrijden over drie dagen een zware belasting. Komend jaar gaat het over twee dagen en spelen we best-of-three. Maar ik zeg ook weer geen definitief ja. Veel hangt af van mijn schema en mijn lichaam.”

De huidige nummer 44 van de wereld is nagenoeg hersteld van de knieproblemen die hij onlangs ondervond bij de Davis Cup-ontmoeting met Canada. Hij stapt vandaag op het vliegtuig richting Tokio, waar hij volgende week een ATP-toernooi speelt.

Vervolgens staan er dit seizoen nog toernooien in Sjanghai, Antwerpen, Basel en Parijs op het programma.