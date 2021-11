Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-topscorer betitelde het toen nog piepjonge talent als zijn opvolger bij PSV Steven Bergwijn lost verwachtingen van Memphis Depay in

Steven Bergwijn en Memphis Depay vieren een van de goals tegen Noorwegen. Ⓒ René Bouwman

ROTTERDAM - Ruim zesenhalf jaar geleden schoof Memphis Depay na het bekend worden van zijn overgang naar Manchester United de toen nog piepjonge Steven Bergwijn naar voren als zijn opvolger bij PSV. Dinsdagavond konden ze samen feestvieren in de lege Kuip na het binnenhalen van het WK-ticket, waaraan Depay als topscorer van de WK-kwalificatie in Europa en Bergwijn als uitblinker in de beslissende zenuwenwedstrijd tegen Noorwegen een groot aandeel hadden.