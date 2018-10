PSV blij met brutaaltje

„Michal is een brutale gozer, een heel fijn menneke om mee te werken”, sprak PSV-trainer Mark van Bommel vol waardering over de Tsjechische middenvelder.

Sadilek viel op met zijn vele defensieve intercepties en prima passing. „Ik zit drieënhalf jaar bij PSV en ben gelukkig dat ik nu mijn debuut in het eerste heb gemaakt. Of het tegen Excelsior Maassluis is of tegen FC Barcelona, maakt me niet uit. Ik heb hier hard voor gewerkt en nu is het zover. Het was leuk om naast Guti te kunnen spelen. Echt een goede voetballer.”

Van Bommel is blij dat hij achter Hendrix, Gutierrez, Rosario en Rigo weer een interessant aanstormend talent heeft. „Michal is een jongen die altijd honderd procent geeft. Het maakt niet uit waar hij speelt. Of het nou bij het eerste is, bij Jong PSV of bij de onder 19, hij heeft altijd inbreng. Dat is mooi om te zien.”