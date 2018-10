Judoka Meyer: ’Straks ben ik het boegbeeld’

De 33-jarige judoka is zuinig op zijn lijf en acht het niet verstandig om daags na zijn uitschakeling in de tweede ronde tegen de Tsjech Lukas Krpalek, regerend olympisch kampioen (-100 kg) en Europees kampioen (+100 kg), opnieuw het strijdperk te betreden. Een lange afwezigheid door blessureleed kan hij absoluut niet gebruiken op weg naar Tokio 2020.

„Ik zal in de top-18 op de ranking moeten komen”, weet Grol wat hem de komende twintig maanden te doen staat. Alleen dan kwalificeert hij zich voor de Olympische Spelen, die zijn laatste kunstje als judoka moeten worden. Omdat elk land per gewichtsklasse slechts door één judoka vertegenwoordigd mag worden op de Spelen, dient de geboren Veendammer wel de concurrentiestrijd met collega-zwaargewicht Roy Meyer in zijn voordeel te beslissen.

De zes jaar jongere Bredanaar, die vandaag vanwege een kneuzing aan zijn borstbeen/sleutelbeen een vraagteken vormt voor de landenwedstrijd, ziet daar niet tegenop. „Henk Grol heeft een verleden met veel medailles (op EK-, WK- én olympisch niveau, red.), dus is het logisch dat veel aandacht naar hem uitgaat. Er moet een boegbeeld zijn. Dat is nu Henk Grol, maar straks Roy Meyer. Ik weet wat ik waard ben en dat is dat ik naar de Olympische Spelen ga. Hoe maakt me niet uit. Als ik de beste versie van mezelf laat zien, bestaat daar geen twijfel over wat mij betreft”, klinkt het vol bravoure.