Judoploeg nu helemaal klaar op WK

Gastland Azerbeidzjan bleek te sterk in de herkansingen: 4-2. Alleen Juul Franssen en Marhinde Verkerk wisten hun partij te winnen.

TeamNL sluit het mondiale evenement daarmee af met drie medailles. Guusje Steenhuis (-78 kilogram) won zilver, Marhinde Verkerk (-78) en Juul Franssen (-63) behaalden brons. De doelstelling van bondscoach Maarten Arens was ten minste twee medailles. Vorig jaar was er op de wereldtitelstrijd voor Nederland geen eremetaal.

In de landenwedstrijd verloor Nederland in de kwartfinale van Korea. De judoka's waren in de eerste ronde begonnen met winst op Oezbekistan.

Tegen Azerbeidzjan begon Sanne van Dijke met een verlies op straffen van een voor haar veel te zware tegenstandster. Van Dijke kwam uit in de klasse boven 70 kilogram, terwijl ze individueel in de -70 meedeed. Roy Meyer (+90) herstelde vervolgens het evenwicht door met een houdgreep te winnen.

In de meest spraakmakende partij verloor Dewy Karthaus (-57 kg) met een waza-ari, na maar liefst 8 minuten en 18 seconden in extra tijd (golden score). Na een nederlaag (houdgreep) van Sam van 't Westende (-73 kg) bracht Juul Franssen (-70 kg) met een ippon de achterstand terug tot 3-2.

Noël van 't End (-90 kg) moest vervolgens winnen, maar slaagde daarin niet. Hij werd in de houdgreep genomen.