Nederlands dubbelsucces met Koolhof, Griekspoor en Schuurs

Koolhof (34) en Skupski zijn als eerste geplaatst in Londen. Koolhof is op Wimbledon nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen. Hij aast op zijn eerste grandslamtitel na in 2020 en 2022 de finale van de US Open te hebben verloren.

Tallo Griekspoor

Tallon Griekspoor en Bart Stevens hebben voor een verrassing gezorgd in het mannendubbelspel van Wimbledon. De twee vrienden waren in drie sets te sterk voor de Amerikaan Rajeev Ram en Joe Salisbury, die als derde geplaatst waren: 6-7 (5) 6-3 6-4.

Ram en Salisbury hebben samen drie grandslamtitels veroverd. Ze zijn de voormalig nummers 1 van de wereld. Voor de 25-jarige Stevens daarentegen was het zijn eerste zege ooit op een grandslamtoernooi. Hij is de nummer 116 van de wereld.

Griekspoor en Stevens werden op het laatste moment toegevoegd aan het speelschema omdat Nick Kyrgios zich had afgemeld.

Na zijn nederlaag in het enkelspel gaf Griekspoor (27) te kennen dat hij na Wimbledon op vakantie gaat. Hij hoopte daarom donderdag al in actie te kunnen komen in het dubbelspel.

Demi Schuurs

Demi Schuurs (29) moest diep gaan om de eerste ronde te overleven van het vrouwendubbelspel. Schuurs werkte met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk drie matchpoints weg tegen Natela Dzalamidze uit Georgië en de Amerikaanse Sabrina Santamaria: 6-1 4-6 7-6 (7). Schuurs en Krawcyk, die als vijfde geplaatst zijn, stonden in de beslissende set met 5-3 achter.

Eerder op de dag boekte David Pel met zijn Amerikaanse partner Reese Stalder een ruime zege op de Fransen Constant Lestienne en Corentin Moutet: 6-3 6-2.