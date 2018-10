Ten Hag blij met ’schadevrije’ wedstrijd

Ten Hag: „Je moet je plicht doen en dat hebben we gedaan. Je moet het serieus nemen. We hebben geprobeerd om de mensen te vermaken.”

„Leuk hoe ze ons hebben ontvangen in Noordwijk. De tegenstander was ook prima. De trainer is een hartstikke enthousiaste kerel. Die laat zijn ploeg ook gewoon goed voetballen. Ze probeerden er een wedstrijd van maken”, aldus Ten Hag

Toch had Ten Hag ook wat kritiek: „Dit niveau is - met alle respect- nietszeggend. Je probeert de tegenstander met respect te naderen. Je wilt er een mooie wedstrijd van maken. We hebben een aantal mooie goals gemaakt.”

Ten Hag was wel bevreesd dat zijn ploeg tegen blessures kon aanlopen. „Ik heb vooraf tegen mijn spelers gezegd dat ze geconcentreerd moeten spelen. In dit soort wedstrijden kun je tegen vervelende dingen aanlopen. Dat moet je voorkomen. Ze proberen met alle middelen om scoren te voorkomen, Soms gaan ze er ook goed en hard in, maar wel fair.”