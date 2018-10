Real Madrid is Marcelo even kwijt

De Braziliaanse linksback raakte woensdag geblesseerd in de slotfase van de verloren uitwedstrijd tegen Sevilla (3-0). Aangezien trainer Julen Lopetegui op dat moment al drie keer had gewisseld, moesten de Madrilenen het laatste kwartier met tien man uitspelen.

,,Het lijkt erop dat Marcelo een tijdje is uitgeschakeld, al moeten we de exacte diagnose nog afwachten'', zei Lopetegui. Real Madrid speelt zaterdag de stadsderby tegen Atlético. De kans is klein dat Marcelo dan kan meedoen. Volgende week staat de tweede groepswedstrijd in de Champions League op het programma, in Rusland tegen CSKA Moskou

,,In de eerste helft speelden we slecht, na rust lukte het maar niet om een doelpunt te maken en terug te komen'', zei Lopetegui over de nederlaag bij Sevilla. ,,Maar dit gebeurt soms in La Liga. Het seizoen is nog lang.''