Amerikaanse golfers in de rats

Met de gouden trofee in hun midden en de terugkeer van Tiger Woods aan de golftop waande het twaalftal uit de Verenigde Staten zich bijkans onverslaanbaar. Een paar dagen op het zonovergoten Le Golf National werd er echter door velen een toontje lager gezongen.

„Dit is één van de moeilijkste golfbanen die we dit jaar spelen”, dekte drievoudig majorwinnaar Jordan Spieth (25) zich al in. „Als je vanaf de tee in de rough terecht komt, heb je meteen een probleem.”

Woods: „Dit is heel wat anders dan twee jaar terug in de Verenigde Staten. Het gras van de rough groeit tegendraads, wat het heel zwaar maakt. En deze baan is een stuk compacter dan we gewend zijn.”

Ook collega Bubba Watson schudde het hoofd, vooral omdat in de VS ’longhitters’ zoals hij er vaak mee wegkomen als ze niet ’recht’ zijn. In Parijs ben je met een afzwaaier wèl de pineut in het hoge gras of anders met een bal in het water.

Bij Watson werd vervolgens ook nog even een incident uit het Franse Open van 2011 opgerakeld. Toen miste hij de cut, wat hij vooral de rumoerige Franse omstanders verweet. „Jammer dat het is opgeblazen. Ik bedoelde het niet zo, want ik heb toen een geweldige tijd gehad”, probeerde Bubba het ’tevergeefs’ af te zwakken, want het nationalistische Franse publiek is als het om hun land gaat weinig vergevingsgezind.

De Amerikaanse ’vijand’ zal morgenochtend alleen al op de tee van hole één worden opgewacht door 6900 (vooral) Europeanen. Dan zullen Tiger & co zich wanen in het hol van de leeuw.