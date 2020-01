Werkstraf hardleerse voetballer Jinty Caenepeel na vechtpartij

Bij een knokpartij vorig jaar in Oostende liep het slachtoffer een sleutelbeenbreuk op.

Voor Caenepeel (23) was het zijn zesde veroordeling. Eerder moest hij onder meer voorkomen voor het vluchten na een ongeval en voor rijden onder invloed van cannabis. In 2017 kreeg hij in Rotterdam een geldboete opgelegd wegens diefstal.

Caenepeel was in België enkele wedstrijden actief voor AA Gent en Cercle Brugge. Hij speelt nu voor Knokke, dat in de tweede amateurklasse uitkomt.