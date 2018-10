Dumoulin: ’Voel me nu nog oud mannetje’

Na een kilometer wist hij al dat hij zijn titel niet zou prolongeren. Het liep totaal niet. Het was de off-day waar hij na een zwaar seizoen met tweede plekken in de Giro d’Italia en Tour de France enigszins voor vreesde. Naar eigen zeggen zat hij totaal mislukt op de fiets, terwijl hij anders altijd juist gegoten in de aerodynamische houding lijkt te zitten.

„Ik kon voor mijn gevoel geen kracht op de pedalen zetten. Dan ga je werken en probeer je nog wat kracht uit andere spieren te halen. Spieren die je normaal niet gebruikt, waardoor het logisch is dat je na een inspanning van dik een uur totaal verkrampt bent. Sinds mijn tweede plek in de afsluitende tijdrit in de Tour van 2014 ben ik niet meer zo belabberd van de fiets gestapt. Nu, een uur na de finish, voel ik me nog altijd een oud mannetje als ik op mijn benen sta”, vertelde Dumoulin na de persconferentie.

Klik op onderstaande link voor het voledige artikel over Tom Dumoulin

Bekijk ook: Dumoulin is ook maar een mens