Tiger Woods opgenomen in Hall of Fame

Een emotionele Tiger Woods. Ⓒ ANP/HH

Golfer Tiger Woods is opgenomen in de Hall of Fame. De vijftienvoudig majorwinnaar werd tijdens een ceremonie in Florida opgenomen in de eregalerij van de internationale golfsport. De 14-jarige dochter van Woods, Sam, was degene die het nieuws bekendmaakte tijdens een speech waarin ze terugblikte op de succesvolle, maar ook bewogen carrière van haar vader.