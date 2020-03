Bekerfinale Frankrijk uitgesteld vanwege coronavirus

De sterren Kylian Mbappe en Neymar zullen vooralsnog niet opdraven in de finale van de Coupe de la Liga Ⓒ Hollandse Hoogte

PARIJS - De finale van de Coupe de la Ligue tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon is uitgesteld in verband met het coronavirus. De eindstrijd van het tweede bekertoernooi van Frankrijk zou op 4 april gespeeld worden in het Stade de France in Parijs.