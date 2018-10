Woods lacht om uitfluiters

Niet omdat het voornamelijk Franse publiek hem met gejuich onthaalde voor zijn oefenronde, maar omdat hij hartstochtelijk werd uitgefloten.

Bekijk ook: Amerikaanse golfers in de rats

Woods weet in zijn achtste Ryder Cup inmiddels wat hij kan verwachten van de Europeanen en zwaaide zelfs nog even naar de uitfluiters.

,,Ik was er ook bij in Wales 2010, daar was het al heel luidruchtig. Hier zullen de decibellen op de eerste tee nog wel heel wat hoger zijn”, zo kijkt Woods uit naar de rivaliteit die het meest intens te voelen is op die eerste tee en waarvan hij tijdens zijn laatste oefenronde dus alvast een voorproefje kreeg.