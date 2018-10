Boodschap Feyenoorder St. Juste na paars kapsel

Dare to be different was de begeleidende tekst op zijn Instagram-account toen St. Juste vorige week de opvallende kleur in zijn haar liet zetten. „Ik heb het een keer blond gehad en nu ook paars gedaan”, zegt St. Juste, die er een boodschap mee wilde geven. „Ik denk ook dat het leuk is dat je iets anders kunt doen. Kleine kinderen moeten het ook kunnen doen, zich er fijn bij voelen als ze iets anders aan hebben of dragen dan wat misschien gebruikelijker is. Ik lig onder een vergrootglas, misschien geeft het kinderen zelfvertrouwen om ook te doen wat ze leuk vinden. Ondanks wat anderen ervan zeggen.”

’Wat is erg aan?’

St. Juste heeft het ondervonden. Hij zag het een item worden in voetbalpraatprogramma’s en kreeg er elke dag vragen over. Hij vindt dat iedereen moet kunnen zijn wie hij wil zijn. Hij weet wat het losmaakt in de voetballerij, kijk alleen al naar ’de hoed’ van Memphis Depay eerder. „Dat vind ik heel bijzonder”, zegt St. Juste, die erom kan lachen. „Wat maakt het uit? Wat is er erg aan dat iemand een hoed op doet of zijn haar verft? Je bent dezelfde persoon, gedraagt je hetzelfde, alleen zie je er anders uit.”

Hij weet hoe het werkt. Een te korte terugspeelbal met paars haar weegt plotseling zwaarder dan met de eigen haarkleur. Het gros van de mensen zal roepen ’doe maar lekker normaal’. „Maar wat is normaal? Iedereen moet gewoon doen waar die zich lekker bij voelt, en ik ben de eerste die diegene dan in zijn waarde laat.”

’Bekerwinst smaakt naar meer’

’Anders’ zijn mag, maar in de wedstrijdvoorbereiding van Feyenoord richting een duel met amateurs mag er zeker niet van het gebruikelijke worden afgeweken. „Juist niet, we bereiden ons op dezelfde manier voor. Ik hoop op veel goals. Die bekerwinst van vorig seizoen smaakt naar meer.”