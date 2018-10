Vlaanderen huisvest in 2021 WK wielrennen

De internationale federatie UCI heeft de WK van 2021 toegekend aan het noordelijke deel van België. Het is de bedoeling dat de wegwedstrijden starten in Antwerpen en eindigen in Leuven.

Het wordt de tiende keer dat in België wordt gestreden om de wereldtitels op de weg. De laatste keer was in 2002 in Zolder, waar de Italiaanse sprinter Mario Cipollini de regenboogtrui veroverde. De WK van 2021 hebben een bijzonder tintje, omdat het dan honderd jaar geleden is dat het mondiale evenement voor het eerst werd gehouden. Dat was in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Op dit moment zijn de WK aan de gang in Innsbruck, volgend jaar gaan de wielrenners naar Yorkshire in Groot-Brittannië. Voor 2020 is de locatie nog niet bekend. Groningen en Drenthe willen de WK naar Noord-Nederland halen, maar door financiële problemen is het hoogst onzeker of dat lukt.