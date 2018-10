Doelman boos op ’slechte verliezers’ Barça

In gesprek met Cadena SER vertelt Cuellar: „Als een team verliest, is het gebruikelijk om de tegenstander te feliciteren. Maar geen enkele speler van Barcelona kwam ons felicteren. Ik vind dat een erg lelijk statement. Er was vast niemand die dit in de gaten had, maar ik wilde het even kwijt.”

Barça de weg kwijt

De Catalanen zijn aan een mindere fase van het seizoen bezig. Na de overtuigende 4-0 overwinning op PSV in de Champions League leden Lionel Messi & co tegen Girona (1-1) het eerste puntenverlies in de Spaanse competitie.

Woensdagavond kwam daar de pijnlijke nederlaag tegen Leganes overheen. Omdat Real Madrid met 3-0 verloor van Sevilla is Barcelona nog wel gedeeld koploper.