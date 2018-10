Busquets nu te koop voor half miljard euro

De dertigjarige middenvelder ligt nu tot medio 2023 vast in Camp Nou. Busquets speelde in tien jaar al bijna vijfhonderd wedstrijden in de Catalaanse hoofdmacht, waarbij zijn vader Carles in de jaren negentig als reservekeeper fungeerde.

De gelimiteerde afkoopsom in het contract van Busquets is omhoog gegaan van 200 naar 500 miljoen euro. De controlerende middenvelder veroverde met 'zijn' club al 28 prijzen, waaronder zeven landstitels en drie keer de Champions League.

Busquets maakte deel uit van het Spaanse elftal dat in 2010 ten koste van Oranje de wereldtitel pakte en dat twee jaar later ook Europees kampioen werd. Hij fungeert bij Barcelona als tweede aanvoerder achter Lionel Messi.