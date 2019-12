Subtoppers Heerenveen en Heracles in balans

Heracles kwam kort na rust op voorsprong via Cyriel Dessers. De Belgische spits maakte z'n twaalfde doelpunt van het seizoen en is daarmee nu weer de topscorer van de eredivisie. Joey Veerman trok de stand al snel weer gelijk in het Abe Lenstra-stadion. Heerenveen gaat daardoor de winterstop in met twee punten meer dan Heracles.

De Friezen traden aan zonder de geblesseerde clubtopscorer Jens Odgaard. De Deense spits, goed voor zeven doelpunten, werd vervangen door zijn landgenoot Anders Dreyer. De debutant in de basis kreeg kort voor rust een grote kans, maar hij schoot de bal met links voorlangs.

Hicham Faik had even daarvoor al een uitgelezen mogelijkheid laten liggen om Heerenveen op voorsprong te zetten. De aanvoerder mocht vanaf 11 meter aanleggen nadat Dessers hands had gemaakt, maar Heracles-doelman Janis Blaswich stopte het schot van Faik. De Duitse doelman had daarvoor ook al Mitchell van Bergen en Chidera Ejuke van scoren af gehouden. In de tweede helft kregen beide clubs kansen op de winnende treffer, maar het duel eindigde onbeslist.