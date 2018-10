Verstappen verbaasd: ’Dat mag en kan eigenlijk niet’

Zo’n wondertje hoeven zijn fans komend weekeinde in Rusland niet te verwachten. „De vijfde of zesde plaats is normaal gesproken het maximaal haalbare”, aldus de coureur van Red Bull, die zondag 21 jaar wordt.

Net als Toro Rosso-rijders Brendon Harltey en Pierre Gasly en zijn huidige teamgenoot Daniel Ricciardo start Verstappen in Sotsji vanaf de achterste plekken vanwege een naderende gridstraf. De Nederlander en Ricciardo wisselen namelijk van motor. De zogeheten C-spec van Renault, die in Singapore werd gebruikt, wordt weer ingewisseld voor de oudere maar betrouwbaardere B-spec.

„Dat moesten we een keer doen, want die C-spec kunnen we niet op grote hoogtes gebruiken, zoals in Mexico en Brazilië”, aldus Verstappen. „Dan kan-ie uit elkaar klappen. Ik denk dat het komt omdat hij echt op de limiet is afgesteld, maar ik snap het ook niet allemaal. Het is een groot vraagteken. Eigenlijk mag en kan dit helemaal niet. Maar goed, als het zo’n goede update van de motor was geweest had Renault hem zelf ook wel gebruikt.”

Het fabrieksteam van Renault, volgend jaar de werkgever van Ricciardo, maakt inderdaad gewoon gebruik van de B-spec. Net als in Singapore. Volgens Verstappen maakt het in Sotsji allemaal niet zoveel uit. Het circuit met een paar lange rechte stukken is toch in het nadeel van Red Bull.

„De motor die we nu gebruiken is in de kwalificatie misschien wat langzamer, maar in de race net zo snel. Of misschien wel iets sneller. Dit is geen ideaal circuit voor ons. Vorig jaar reed ik na de start eigenlijk de hele race vijfde. Nu moeten we er wat meer voor doen om daar te komen. Dat is wel wat leuker, inderdaad.”