Mercedes-teambaas Toto Wolff niet bezig met mening van ’trollen’

Door Erik van Haren

Toto Wolff Ⓒ AFP

MELBOURNE - Toto Wolff maakt zich naar eigen zeggen niet druk om zijn imago, of dat nu in Nederland is of elders. „Voor mij gaat het erom wat mijn vrouw, mijn vrienden en de mensen binnen het team van mij denken”, aldus de teambaas van Mercedes. „In Nederland vind ik het mooi hoe gepassioneerd de fans zijn, hoe ze Max Verstappen aanmoedigen. Het is een soort patriotisme. De oranje tribunes in Oostenrijk en in Zandvoort zijn fantastisch voor de Formule 1.”