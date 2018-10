Löw spreekt verbindende woorden na keuze voor Duitsland

De organisatie van het festijn werd aan Duitsland toegewezen, dat bij de verkiezing in Nyon de voorkeur kreeg boven Turkije.

De trainer zocht in zijn reactie naar verbinding. „Ik reken er op dat Turkije zich kwalificeert en heel veel supporters met zich meebrengt. Die zorgen voor extra atmosfeer. Waarom Duitsland de voorkeur kreeg weet ik niet, er is geen verklaring afgegeven. Wat ik wel weet is dat Turkije ook een zeer goed bid had.”

Oliver Bierhoff, manager van het Duitse voetbalelftal, zei dat in eigen land een topprestatie van zijn land wordt verwacht. „Bij een goede organisatie hoort een goed presterende thuisspelende formatie. Dat samen draagt bij tot een positieve ontwikkeling van het voetbal in Duitsland.”

Ook hij kon slechts gissen waarom Duitsland de voorkeur had gekregen. „Onze geschiedenis met dergelijke evenementen heeft er ongetwijfeld mee te maken.”