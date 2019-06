Verstappen: ’We moeten aan de slag’

Het verschil met nummer drie Charles Leclerc was meer dan vijftien seonden. „Ik heb alles gegeven wat erin zat”, zei Verstappen na afloop in gesprek met Ziggo Sports. „De start was goed, maar ik komt tekort op het rechte stuk. Dan kun je niks. In het vervolg heb ik mijn eigen race gereden en probeerde ik Charles te volgen.”

Verstappen zei vooraf al dat het aanvallen van de Mercedessen van Hamilton en Bottas in feite onbegonnen werk was. Op de lange rechte stukken bleken de wagens van Red Bull de voorbije dagen een stuk minder snel.

De 21-jarige Red Bull-coureur was niet gefrustreerd door het grote verschil met de top-drie. De race werd gewonnen door Lewis Hamilton. „Het ging beter dan verwacht. Ik kan ook rustig aan doen, maar dat heeft geen zin. We komen heel veel tekort, qua vermogen. De auto is op dit moment aan de achterkant niet sterk genoeg. We moeten wel nog even aan de slag.”

