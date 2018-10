„Dit is heel jammer, ook voor de UEFA en het voetbal. We waren er klaar voor.” Van een nederlaag wilde hij niet spreken. „We hebben ons zeer sterk gepresenteerd en zijn inmiddels als land verrijkt met prachtige nieuwe stadions. Dat is winst.”

Politicus Mustafa Yeneroglu, met een Duits/Turkse achtergrond, had eveneens gemengde gevoelens. „Het is heel jammer dat het ons opnieuw niet gelukt is dit evenement binnen te halen. Na drie mislukte pogingen hadden we het misschien wel verdiend. Turkije is een mooi land om het EK te houden. Maar ik feliciteer Duitsland van harte met dit succes.”

