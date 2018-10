Van Praag laat niks los: ’Dan ga je niet achteraf praten’

„Maar dat zouden we óók zijn geweest met de uitverkiezing van Turkije”, liet bondsvoorzitter Michael van Praag weten. Als bestuurslid van de UEFA was Van Praag één van de zeventien stemgerechtigden.

Bekijk ook: Duitsland krijgt EK voetbal 2024 toegewezen

Zijn toelichting: „Beide bids, ook van Turkije dus, waren namelijk aantrekkelijk, goed gedocumenteerd, financieel degelijk onderbouwd en boden uitzicht op een voortreffelijk EK.”

Bekijk ook: Löw spreekt verbindende woorden na keuze voor Duitsland

„Uiteindelijk moest een keus worden gemaakt”, vervolgt Van Praag. „Hierin speelden belangrijke en verschillende details een rol. Maar op wie we hebben gestemd en waarom maken we niet bekend, althans ik niet. Het was een geheime stemming, dan ga je niet achteraf praten.”