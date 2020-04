Burgemeester van Doetinchem ziet kans voor De Graafschap

Boumans wijst de clubs in een lang betoog op Twitter op de mogelijkheid in de KNVB-reglementen om een (buitengewone) algemene vergadering uit te schrijven. Ze zouden daar volgens de burgemeester onder meer de beslissing van de bond het over uitblijven van promotie en degradatie in dit seizoen ongedaan kunnen maken.

De Graafschap was als nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie hard op weg naar promotie naar de Eredivisie. Het bestuur betaald voetbal van de KNVB besloot vrijdag echter om geen promotie en geen degradatie toe te passen in dit seizoen, dat vanwege het coronavirus niet kan worden afgemaakt. Het leidde tot woedende reacties van onder meer De Graafschap en SC Cambuur, de koploper van de eerste divisie die zo ook de gehoopte terugkeer naar de hoogste afdeling zag vervliegen. De clubs beraden zich over vervolgstappen.