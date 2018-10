Van Poppel derde in Famenne Ardenne Classic

De Canadees Guillaume Boivin van Israël Cycling Academy was na 194,5 kilometer in en om Marche-en-Famenne de snelste in de eindsprint van het peloton. Van Poppel (LottoNL-Jumbo) moest tevens voorrang verlenen aan de Fransman Quentin Pacher, die als tweede over de finish kwam.

Boivin is de opvolger van de Nederlander Moreno Hofland, die vorig jaar de eerste editie van de Famenne Ardenne Classic won.