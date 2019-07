Verstappen kijkt uit naar warm Hockenheim

De Red Bull-coureur kijkt uit naar de race in Hockenheim. „Er zijn altijd veel Nederlandse fans om ons aan te moedigen. De stadion-sectie is heel cool. Je gaat een snelle bocht in en dan een gekantelde bocht met maar een kleine uitloopstrook. Als je in de laatste bochten de juiste flow hebt richting het rechte stuk, kan je best wat tijd winnen.”

Het wordt volgende week erg warm in Zuid-Duitsland. Dat biedt mogelijk perspectief voor Verstappen en Red Bull. In Oostenrijk, waar de Limburger won, was het ook bloedheet en had Mercedes problemen met het koelen van de motor.

Verstappen: „Ik denk dat het warm wordt, wat altijd zorgt voor meer uitdaging en vertier. We hebben een goede lijn te pakken met de auto en verbeteren nog elke weekeinde, dus ik kan niet wachten om weer te beginnen.”