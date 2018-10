Tiger Woods groter dan golf

Voorstanders, die hem beoordelen op zijn ongeëvenaarde sportprestaties, juichten hem toe. Tegenstanders, die hem afrekenen op zijn buitenechtelijke seksuele escapes en andere ’faux pas’, floten hem in Parijs uit. Eén ding hebben ze gemeen: iedereen wil deze week een glimp opvangen van de meest invloedrijke man uit de geschiedenis van de (golf)sport.

Afgelopen zondag flikte hij het voor de zoveelste keer in zijn loopbaan. Woods was al meerdere malen afgeschreven. Hij zou nooit meer terugkeren op het niveau, waarmee hij bijna twee decennia lang zijn golfcollega’s degradeerde tot figuranten. Juist die twijfels over hem deden hem twee keer zo hard werken om iedereen het tegendeel te bewijzen. En zo geschiedde: tijdens het Tour Championship sloeg hij na een droogte van vijf jaar weer genadeloos toe. Eind 2017 stond hij slechts op de 656e plaats van de mondiale ladder, inmiddels is hij weer opgeklommen naar stek 13.

Elitaire trekjes

Kritiek is als doping voor Woods, die door de jaren heen alle stormen en veldslagen heeft overwonnen. Als Afro-Amerikaan werd hij in de jaren 90 aanvankelijk niet als volwaardig aangezien in de golfsport, die van oudsher elitaire trekjes heeft. Tot hij in 1997 de wereld liet zien met welk ’buitenaards’ talent Woods gezegend was. Met twaalf slagen verschil was hij op zijn 21e de jongste golfer ooit die The Masters won en daarmee was nog niet eens voor het laatst geschiedenis geschreven. Woods doorbrak tevens een onbreekbaar geachte barrière in de golfsport. Hij was de eerste Afro-Amerikaanse golfer die een major op zijn naam schreef.

Nooit eerder werd een golftoernooi zo goed bekeken op televisie. Het was het begin van een explosieve groei van deze sport, met Woods als belangrijkste katalysator. „Tiger heeft de golfsport gemaakt tot wat die nu is. Toen ik net begon, had ik nooit gedacht dat we ooit zouden spelen voor een hoofdprijs van een miljoen dollar. Nu is het elke week zo en voor een groot deel is Woods daarvoor verantwoordelijk. Hij geeft aan elk toernooi een extra dimensie”, zo geeft vijfvoudig major-winnaar Phil Mickelson zijn teamgenoot in de Franse hoofdstad alle credits.

Liefst 683 weken bivakkeerde Woods op de eerste plaats van de wereldranglijst. Een prestatie waarmee hij in een ander universum leefde dan gewone stervelingen. Iets waarover de huidige nummer één van de wereld, Dustin Johnson, niet eens hoeft te dromen.

Slaande ruzie

Het was een periode waarin Woods naar de buitenwereld liet lijken alsof hij een onbezorgd leventje leidde met zijn bloedmooie Zweedse vrouw Elin Nordegren, met wie hij een dochter, Sam (11), en een zoon, Charlie (9), heeft. Tot in november 2009 de bom barstte. De eerste berichten die dan binnendruppelen, zijn dat Woods een ongeluk heeft gehad met zijn suv en dat zijn vrouw Elin hem in bewusteloze toestand uit de auto heeft geholpen. Later wordt de ware aard van het incident bekend. Woods is na een slaande ruzie met Nordegren uit huis gevlucht, waarna hij zijn auto en zichzelf in de prak reed.

Woods maakt eind 2009 na alle geruchten over zijn overspel bekend dat hij seksverslaafd is. „Ik was ontrouw. Ik had buitenechtelijke relaties. Ik ben vreemdgegaan. Wat ik heb gedaan, is onacceptabel, ik ben de enige die hieraan schuld heeft.”

In een kliniek werd hij behandeld voor zijn ziekelijke drang naar seks met verschillende vrouwen. Het huwelijk met Nordegren hield echter niet lang meer stand. In augustus 2010 werden de scheidingspapieren ondertekend. Tevens maakte Woods een bedrag van 110 miljoen dollar over naar de moeder van dochtertje Sam en zoontje Charlie.

Geliefde golfsport

’Genezen’ van zijn notoire seks-escapades kreeg Woods in 2013 een relatie met Lindsey Vonn, de vrouw die jarenlang heerste in de skisport. Na twee jaar kwam er ook een einde aan die romance, waarna zijn leven na die rustige periode zo nu en dan weer ontspoorde. Mede door de vier operaties aan zijn rug, waardoor hij moedeloos raakte omdat hij niet zijn geliefde golfsport kon beoefenen.

Er waren soms weken dat hij vanwege die pijn niet eens zelf uit bed kon stappen. Woods slikte middelen, waardoor hij in mei 2017 weer eens negatief in het nieuws verscheen. Een cocktail aan medicijnen hadden hem dusdanig gedrogeerd dat hij in slaap was gevallen achter het stuur van zijn auto en om die reden werd hij gearresteerd. Video’s en foto’s die via sociale media werden verspreid lieten een man zien die van de grootste atleet ooit verworden was tot een zwerver voor wie niemand nog een stuiver gaf.

Hartstochtelijk

Woods beloofde opnieuw beterschap en vond weer de juiste drive na het vinden van een nieuwe liefde, die hem afgelopen zondag na zijn terugkeer aan de golftop hartstochtelijk op de mond zoende: Erica Herman. Zij is de manager van The Woods Jupiter, een restaurant van Tiger in Florida.

Woods hoopt deze week tijdens de Ryder Cup zijn dominantie van weleer weer een nieuwe impuls te geven. Mocht hij dat nalaten, dan zullen de kolommen in de kranten en de berichtgeving op internet toch vooral over hem gaan. Want alles wat Tiger Woods doet, is en blijft groot nieuws.