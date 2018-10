Verstappen: ’Een surpriseparty? Nee, ga weg’

Zoals hij zondagavond ook nog terugvliegt naar huis om een etmaal later weer het vliegtuig te pakken richting de volgende race in Japan. Dat heeft volgens Verstappen niets te maken met het feit dat hij zondag zijn 21e verjaardag viert. Een groot feest hoeft hij niet te verwachten, zowel op- als naast de baan.

„Een surpriseparty zondag? Nee, ga weg. Ik weet dat er niemand thuis is”, stelt de Red Bull Racing-coureur, die slingers of confettikanonnen ook niet mee naar Sotsji heeft genomen.

Een verlaat verjaardagscadeau zoals vorig jaar - Verstappen won toen een dag na zijn verjaardag in Maleisië - verwacht hij niet. „Nee, absoluut niet. Dat zit er niet in. En buiten dat ben ik alleen een jaartje ouder, meer niet. Achttien, dat is bijvoorbeeld een mooie stap. Dan kan je autorijden. Al reed ik toen al een jaar in de Formule 1…. Ik ben hier ook alleen met Raymond (manager Vermeulen, red.). Zo’n 21e verjaardag hoeft niet te gek.”

De reden dat Verstappen en Ricciardo zichzelf kansloos achten voor een topklassering is vooral gebaseerd op de voorgaande jaren. Red Bull is op dit circuit met de Renault-motor als een veder- tegen een zwaargewicht in vergelijking met Ferrari en Mercedes, dat alle vier de Russische races tot dusver heeft gewonnen. In de schaduw van de strijd om de wereldtitel tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel is positie vijf normaal gesproken het hoogst haalbare voor Verstappen.

De Nederlander moet sowieso alle zeilen bijzetten om nog in de subtop terecht te komen. Door een motorwissel zal hij net als Ricciardo van naar verwachting de voorlaatste startrij moeten beginnen aan een inhaalrace.